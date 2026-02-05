В Пскове продолжилось заседание суда по обжалованию 420 часов обязательных работ для Льва Шлосберга*

Судебное заседание по обжалованию наказания в виде обязательных работ на срок 420 часов заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* продолжается в Псковском городском суде 5 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, 5 ноября судья приговорила Льва Шлосберга* к 420 часам обязательных работ за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент». Политик и его защитники просят Псковский городской суд отменить обвинительный приговор в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.

Сейчас Лев Шлосберг* находится в СИЗО по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.