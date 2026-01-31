Меру пресечения Льву Шлосбергу* продлили на два месяца

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении по 2 апреля 2026 года меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Льва Шлосберга, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Льву Шлосбергуъ* предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти и вражды) и ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию, использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Меру пресечения по новому уголовному делу политику избрали 5 декабря 2025 года.

Льва Шлосберга* подозревают в нарушении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. По информации пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко», дело возбуждено из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.