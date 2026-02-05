 
Общество

Пруд в дедовичском поселке Пионерный предложили благоустроить для создания катка

В Дедовичском муниципальном округе прошла рабочая встреча с участием депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского. Вместе с главой муниципалитета Русланом Ахтямовым и местным активом они обсудили, как усилить работу по выполнению наказов жителей. Одной из главных тем стало благоустройство территорий пруда в поселке Пионерный. Об этом Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.


Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Одним из ключевых инструментов для реализации инициатив в округе являются территориальные общественные самоуправления (ТОС). Через ТОС, как рассказал Руслан Ахтямов, планируют бороться за региональный грант на благоустройство пруда в поселке Пионерный, где в будущем хотят организовать импровизированный каток. К следующему сезону руководство муниципалитета нацелено создать каток в самих Дедовичах. Жители предложили использовать одну из открытых площадок, которую летом можно будет задействовать под кинотеатр.

А в качестве предложения в «Народную программу» «Единой России» жители округа обозначили включение в план ремонтов дорог территорий, прилегающих к социально значимым объектам, — школам, детским садам, больницам.

 

В ходе встречи обсудили и другие вопросы, волнующие жителей округа.

«Наш соратник Игорь Дитрих (депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» - ред.) взял в работу вопрос протезирования участника СВО», — добавил Александр Козловский.

Ранее состоялась встреча с активом в Бежаницком округе. 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

