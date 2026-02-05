В прошлом году в Псковской области выявили 130 новых случаев ВИЧ

Наибольшее количество случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Псковской области за последние шесть лет зарегистрировали в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

«В Псковской области зарегистрированы заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ: в 2020 году – 131, в 2021 – 122, в 2022 – 129, в 2023 – 142, в 2024 – 183», - сообщили в управлении,

В 2025 отмечена положительная динамика по снижению заболеваемости, зарегистрировано 130 случаев.