Как победить подростковую замкнутость, рассказал психолог

Преодоление замкнутости – это способ дать подростку чувство безопасности и защищенности. Психолог, методолог, автор образовательных программ в области телесно ориентированного обучения Юлия Столярова рассказала о том, что делать, если ни одна из привычных стратегий не работает, а также о том, как вернуть доверие своего повзрослевшего ребенка и самому сохранить спокойствие, которое может стать тихой гаванью для ершистого подростка.

Изображение создано с помощью ИИ Gemini

Что происходит с ребенком?

Эксперт пояснила, что прежде чем решать вопрос, нужно правильно его сформулировать. Подростковая замкнутость волнует, прежде всего, родителей. Это они беспокоятся из-за того, что происходит с их ребенком, это они не понимают, как теперь с ним общаться.

«Сам подросток своей замкнутости не ощущает, у него и так достаточно проблем: он взрослеет, а это непросто. Только представьте: яркие краски, свойственные детскому восприятию действительности, для него уже потухли, а возможности взрослого мира еще не открылись в полной мере. Он еще не может осознать природу определенных вещей, не готов стать полностью независимым и самостоятельно принимать решения, хотя отчаянно к этому стремится. Меняющееся тело добавляет беспокойства. Бешеный рост, гормональные скачки, перепады настроения – все это типичные признаки взросления. А тут еще родители со своим «ну как дела в школе»! Конечно, хочется закатить глаза», - рассказала Юлия Столярова.

Психолог подчёркивает, что подростковый период – очень уязвимый этап жизни, который требует деликатности и чуткости со стороны взрослых.

По словам Юлии Столяровой, лучшее, что может сделать родитель — это осознать, насколько глубокие и глобальные процессы происходят сейчас с ребенком, принять их и уж точно не давить, пытаясь вставить сомневающегося человека в рамки, которые нам, взрослым, кажутся правильными. Такая позиция, с одной стороны, мешает развитию самосознания подрастающей личности, с другой – создает барьер недоверия между подростком и значимым для него взрослым.

Стратегия тихого приглашения: уважайте границы подростка, но будьте рядом

Просто уйти в свои взрослые дела, ожидая, что кризис как-то сам пройдет, можно, но с каждым днем такой «невключенности» барьер между подростком и взрослым будет становиться только выше и прочнее. Как отмечает эксперт, ребенок будет все дальше уходить в свой мир, а взрослый – все больше переживать и тревожиться.

«Начать давить – тоже можно. Но нужно быть готовым к тому, что такая тактика потребует от взрослого огромного количества душевных усилий, а результатом этой титанической работы может стать сломанная личность, привыкшая к тому, что мир вокруг – агрессивный и довлеющий. Чтобы как-то в нем выжить, нужно либо постоянно бороться, либо замолчать и замкнуться. И то, и другое – путь страдания и одиночества. Разве вы хотите этого для своего ребенка?» - задает вопрос эксперт.

Психолог рекомендует просто находиться в одном пространстве как можно больше времени, но без давления и нравоучений. Например, подросток может быть чем-то занят, а взрослый – расслабленно находиться рядом, делая какие-то свои дела. Расслабленно – это ключ. Подростки замыкаются, когда кожей чувствуют, что у взрослых постоянно есть к ним вопросы, даже если они не задают их вслух.

Тест на нейтральность

Находясь рядом с ребенком, родителю стоит время от времени проверять себя на нейтральность присутствия. Сделать это можно обычным сканирующим упражнением, отвечая на вопросы «где мои мысли», «как я себя чувствую», «как себя ощущает мое тело». Если навыков работы с собой пока еще нет, то, задавая эти вопросы, можно поочередно класть руку на голову, грудь и живот.

«Где мои мысли?»

О чем вы думаете, глядя на подростка? О том, что он много играет, мало гуляет и совсем не занимается спортом? Или о том, что он плохо учится, а скоро экзамены, требующие серьезной подготовки и дисциплины, и поэтому вам прямо сейчас необходимо снова с ним об этом поговорить?

«Стоп! Все мысли и вопросы нужно просто заметить. Ничего с ними не делая. Не раскручивая их дальше, не относясь как к чему-то сверхзначимому. Просто заметить и сказать себе: «Окей, мыслей много, переключу внимание». В этот момент нужно сделать глубокий вдох, затем выдохнуть и осознанно сместить внимание на что-то другое. Например, на созерцание чего-то красивого, на чашку кофе, да на что угодно», - советует специалист.

«Как я себя чувствую?»

«Теперь пытаемся понять, что мы чувствуем, находясь рядом с ребенком. Очень важно честно отследить реакцию. Скорее всего, вы ощутите тревогу или раздражение. Тревогу из-за того, что не понимаете, как найти с подростком общий язык и вообще существовать с ним на общей территории. Раздражение и усталость от того, что постоянно нужно о чем-то беспокоиться», - продолжила Юлия Столярова.

«Как себя ощущает мое тело?»

Дальше спускаемся еще на уровень глубже в слушании себя и задаем вопрос: «Как себя ощущает мое тело?» Возможно, оно будет хотеть контакта, объятий. Вашему взрослому телу может казаться, что наилучший вариант поддержки – телесные прикосновения.

«В каких-то случаях это действительно может помочь, если подросток тоже открыт к такому контакту. Но вполне возможно, что ваше тело будет сжато, напряжено, находиться в тонусе от бессилия и непонимания», - отметила Юлия Столярова.

По словам эксперта, какие бы ощущения вы ни уловили, попробуйте просто выдохнуть напряжение и войти через это в еще больший контакт с собой. Только в таком состоянии, когда взрослый находится в ладу с собой и не «фонит» претензиями, тревогой или давлением, открывается окно приглашения на близкий доверительный контакт. Ничего страшного, если не получится установить его с первого раза. Доверие – хрупкая вещь, ее надо пестовать.

«Самое главное, что после такого сканирования взрослый готов к диалогу, но диалог этот должен быть нейтральным», - подчеркнула эксперт.

Безопасное присутствие

«Безопасное присутствие без требований – это основа доверия», — подчёркивает психолог.

«Я буду читать на диване, если захочешь чаю – дай знать»

Когда родитель занимает такую позицию, ребенок чувствует себя в безопасности. Общение не по расписанию или необходимости, а параллельное общему проживанию простых вещей – прогулкам с собакой, поездкам в машине, приготовлению ужина, создает ту самую атмосферу, в которой подросток расслабляется и не боится раскрыться. Каждый непринужденный контакт снижает уровень психологического давления.

Идеально, если атмосфера настолько расслаблена, что можно вместе смеяться над какими-то воспоминаниями, совместными шутками. Юмор и смех очень сильно разряжают любое напряжение, как между людьми, так и внутри самого человека.

«Используйте принцип «я-сообщения». Вместо «Почему ты молчишь? Что с тобой происходит? Поговори же со мной!» (обвинение, принуждение, навязывание) приглашайте к диалогу через искренность: «Ой, у меня сегодня был сложный день, чувствую себя абсолютно разбитым, а у тебя как дела?» Это приглашение, но не требование. Если подросток не хочет отвечать, уважайте его право и не выдвигайте претензий. «Ок, захочешь пообщаться – дай знать»», - советует Юлия Столярова.

Эксперт также пояснила: если вы видите, что ребенок в плохом настроении, не стоит допытываться, что случилось. Просто скажите с принятием в глазах и голосе: «Я вижу, что ты сейчас не хочешь общаться, видимо у тебя такое настроение. Ничего страшного, так бывает, но, если нужно будет выговориться, я буду рядом».

«Такой подход снимает с подростка колоссальное напряжение, дает ощущение, что его принимают и любят. В любом настроении и с любыми проблемами», - пояснила Юлия Столярова.

Табу для значимых взрослых

Психолог предупреждает: никогда не высмеивайте подростка, особенно при чужих людях. «Вот я в твои годы…», «Если бы ты был хоть немного усидчивее/общительнее, то...», «Посмотри, чего добились Коля/Катя»… Стыд и сравнение – худшие воспитатели. Подрастающий взрослый и без них постоянно оказывается в ситуациях, которые с легкостью наносят душевные раны.

«Не заставляйте «активничать» насильно. Предложения типа «иди познакомься», «выступи с речью перед гостями» могут стать настоящей пыткой для интроверта или просто тревожного подростка. Не говорите «да просто сделай это, ты же можешь быть нормальным/быть собой»! Он не делает именно потому, что находится в кризисе самоидентификации, пытается разобраться, какой он на самом деле. Не стоит усложнять и форсировать этот хрупкий процесс», - рекомендует специалист.

«А теперь самое главное, что нужно понять родителям. Преодоление замкнутости – это не попытка сделать из интроверта экстраверта. Это помощь подростку, это способ дать ему чувство безопасности и защищенности, научить говорить о себе и своих чувствах, доверять людям, строить глубокие связи и не бояться пробовать новое», - подчеркнула Юлия Столярова.

Чтобы пройти этот путь, взрослому стоит запастись любовью, терпением, и, возможно, контактом хорошего психотерапевта. Родителю тоже может быть сложно выдерживать темперамент подростка из-за того, что в период его собственного взросления окружающие не проявляли такой чуткости. Поэтому, заново взрослея со своим ребенком, мы можем исцелиться и от собственных переживаний. В конце концов, все мы – живые люди, и всем нам нужно человеческое тепло, внимание и принятие, пишет RuNews24.ru.