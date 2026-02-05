 
Общество

В Порхове подняли вопрос о системе сертификатов для летнего отдыха детей

Вопрос обеспечения детей льготными путевками в летние оздоровительные лагеря стал одним из ключевых на встрече с активом Порховского муниципального округа. Жители выступили с инициативой внедрить в регионе систему сертификатов, аналогичную той, что действует в Ленинградской области, когда средства сертификата родители могут направить на покупку путевок. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.


Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сейчас количество льготных путевок на район недостаточное для жителей, а средняя стоимость одной путевки — 35 тысяч рублей — достаточно ощутимая сумма для семейного бюджета. Обсудим запрос жителей с правительством региона и проработаем это как предложение в федеральную "Народную программу" партии», — заверил Александр Козловский.
 

Депутат также отметил, что в округе хорошо развито территориальное общественное самоуправление (ТОС):

«Примечательно, что глава Порхова, секретарь местного отделения "Единой России" Алексей Петров является активным "ТОСовцем". Спикер областного Собрания депутатов Александр Котов поддерживает в округе ТОСовское движение. На уровне региона губернатор Михаил Ведерников за последние годы существенно увеличил объем средств на реализацию проектов общественников через гранты. И в Порхове этим инструментом активно пользуются, решая многие вопросы».

Напомним, ранее состоялась встреча с активом в Дедовичском округе. 

