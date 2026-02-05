Глава Новоржевского округа поблагодарила участниц инициативы «Руки помощи»

Важность единства и поддержки в России отметила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в посте на своей странице сети «ВКонтакте». Она поблагодарила всех, кто проявляет неравнодушие и совершает добрые дела от чистого сердца.

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Любви Трифоновой

Любовь Трифонова рассказала о мастерицах, участницах добровольческой инициативы «Руки помощи». Она выделила участниц группы из деревни Жадрицы: Наталью Фёдорову, Галину Павлову, Валентину Ефимову, Ольгу Иванову, Светлану Аферовскую, Елену Гаврилову и Галину Петрову.

Особую благодарность глава округа выразила Зинаиде Васильевой из деревни Агафоново, Татьяне Дроздовой, Елене Можаевой и Татьяне Тихонович из деревни Дубровы, а также Нине Смирновой из деревни Пришвино.

Любовь Трифонова поблагодарила всех, кто выделил средства на приобретение ниток и парафина для свечей.

Она подчеркнула: «Благодаря вашей поддержке мастерицы получили необходимые материалы и продолжают своё доброе дело: вяжут носки, изготавливают свечи — всё для того, чтобы наши воины чувствовали тепло родного дома даже вдали от него».

Глава округа добавила: «Такие люди, как вы, — опора нашего округа, нравственный ориентир для молодёжи и живое воплощение лучших традиций русского женского характера».

Любовь Трифонова также пожелала всем участникам инициативы здоровья, благополучия и продолжения добрых дел.