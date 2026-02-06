«Любовь не знает границ»: в Невеле осудили мужчину за незаконный переезд его жены в РФ

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Курской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый с целью воссоединения со своей супругой, которой было отказано во въезде в Россию, и дальнейшего совместного проживания на территории РФ, будучи осведомленным о её гражданской принадлежности, 31 декабря 2023 года организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию гражданки Украины из Республики Беларусь.

Подсудимый пояснил, что понимал факт нарушения им законодательства РФ, но желание сохранить семью было сильнее.

Приговором суда мужчине, с учётом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с установлением определённых обязанностей.

Принадлежащий осуждённому автомобиль, используемый им при совершении данного преступления, конфисковали в доход государства.