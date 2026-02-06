 
Общество

«Любовь не знает границ»: в Невеле осудили мужчину за незаконный переезд его жены в РФ

0

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Курской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый с целью воссоединения со своей супругой, которой было отказано во въезде в Россию, и дальнейшего совместного проживания на территории РФ, будучи осведомленным о её гражданской принадлежности, 31 декабря 2023 года организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию гражданки Украины из Республики Беларусь.

Подсудимый пояснил, что понимал факт нарушения им законодательства РФ, но желание сохранить семью было сильнее.

Приговором суда мужчине, с учётом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с установлением определённых обязанностей.

Принадлежащий осуждённому автомобиль, используемый им при совершении данного преступления, конфисковали в доход государства.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026