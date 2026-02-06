 
Общество

Новосокольнические школьники помогают в уборке снега

0

Учащиеся средней образовательной школы в городе Новосокольники приняли участие в добровольной акции «Снег-стоп!», сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Средняя образовательная школа города Новосокольники

Старшеклассники оказывают помощь в расчистке снега для безопасного передвижения горожан.

«Благодарим всех, кто помогает преодолеть последствия обильного снегопада», - поблагодарили в школе.

Напомним, сильный снег ожидается на территории Псковской области сегодня, 6 февраля. 

