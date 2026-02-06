Новосокольнические школьники помогают в уборке снега

Учащиеся средней образовательной школы в городе Новосокольники приняли участие в добровольной акции «Снег-стоп!», сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Средняя образовательная школа города Новосокольники
Старшеклассники оказывают помощь в расчистке снега для безопасного передвижения горожан.
«Благодарим всех, кто помогает преодолеть последствия обильного снегопада», - поблагодарили в школе.
Напомним, сильный снег ожидается на территории Псковской области сегодня, 6 февраля.