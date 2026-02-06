Адвокат Льва Шлосберга* обжалует решение продлить арест политика

В Псковский областной суд поступила апелляционная жалоба адвоката на постановление Псковского городского суда от 30 января о продлении срока содержания под стражей в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судебное заседание назначено на 9 февраля в 10.30.

Напомним, Лев Шлосберг* находится в СИЗО по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В СИЗО политика отправили 5 декабря.

Также обжалуется в суде приговор Льву Шлосбергу* о наказании в виде обязательных работ на срок 420 часов за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент». Следующее заседание суда состоится 16 февраля.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.