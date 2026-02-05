Судебное заседание по обжалованию обязательных работ для Льва Шлосберга* перенесли на 6 февраля

Судебное заседание по обжалованию наказания в виде обязательных работ на срок 420 часов заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* перенесли на 16 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

«Псковский городской суд в ходе рассмотрения в апелляционном порядке уголовного дела в отношении Льва Шлосберга*, осужденного за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ, по ходатайству защитника принял решение об отложении судебного заседания на 15.00 16 февраля 2026 года», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 5 ноября судья приговорила Льва Шлосберга* к 420 часам обязательных работ за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент». Политик и его защитники просят Псковский городской суд отменить обвинительный приговор в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.