Почему псковичей зимой чаще бьёт током, объяснил физик

Жители Пскова всё чаще замечают, что их бьёт статическим током — при прикосновении к дверным ручкам, металлическим предметам и даже друг к другу. Чтобы разобраться в причинах этого явления, корреспондент Псковской Ленты Новостей обратился к преподавателю физики Михаилу Прохоренко.
Изображение сгенерировано при помощи нейросети
Также Михаил Прохоренко поделился и личным опытом: «Собственно, сам страдаю от этого. Если надеты хлопковые штаны и встаёшь с кресла или дивана, у которого покрытие синтетическое, нужно каждый раз себя ловить на мысли, чтобы, заранее отправившись на кухню, прислониться ногой, например, к батарее и разрядиться таким образом, что менее болезненно, чем, например, в палец получать разряд от водопроводного крана».
По его словам, когда человек касается крана, избыточный заряд мгновенно уходит в землю — и именно через нервные окончания в пальце это ощущается особенно остро.
Зачастую люди, испытывающие на себе «магию» статического электричества, прикрепляют булавку одежде. Физик отметил ,что такие меры недостаточно действенны.
В заключение преподаватель физики привел в пример способы заземления у автомобилей: «У автомобиля есть специальные резинки, сзади болтаются, иногда можно замечать. А у бензовозов раньше вообще были железные цепи, чтобы они тащились за техникой и всё время заземляли образующийся заряд».
Михаил Прохоренко посоветовал псковичам увлажнять воздух в помещениях.