Почему псковичей зимой чаще бьёт током, объяснил физик

Жители Пскова всё чаще замечают, что их бьёт статическим током — при прикосновении к дверным ручкам, металлическим предметам и даже друг к другу. Чтобы разобраться в причинах этого явления, корреспондент Псковской Ленты Новостей обратился к преподавателю физики Михаилу Прохоренко.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

«Да, этому есть объяснение, — рассказал эксперт. — Это более сухой воздух, высушенный центральным отоплением. В таком воздухе электростатический заряд, формирующийся на предметах из-за трения, из-за обдувания, например, воздухом с различными частицами, накапливается до больших значений. Поскольку заряд не стекает в окружающую среду, он проявляется в тех неприятных разрядах, о которых говорят псковичи».

Также Михаил Прохоренко поделился и личным опытом: «Собственно, сам страдаю от этого. Если надеты хлопковые штаны и встаёшь с кресла или дивана, у которого покрытие синтетическое, нужно каждый раз себя ловить на мысли, чтобы, заранее отправившись на кухню, прислониться ногой, например, к батарее и разрядиться таким образом, что менее болезненно, чем, например, в палец получать разряд от водопроводного крана».

По его словам, когда человек касается крана, избыточный заряд мгновенно уходит в землю — и именно через нервные окончания в пальце это ощущается особенно остро.

«В этом случае тянем руку, заземляемся. Возникает разряд, когда наш избыточный статический заряд стекает через кран в землю. Это всегда более неприятно, когда происходит через пальцы, через руки», - посоветовал Михаил Прохоренко.

Зачастую люди, испытывающие на себе «магию» статического электричества, прикрепляют булавку одежде. Физик отметил ,что такие меры недостаточно действенны.

«Булавка никак не поможет, — ответил эксперт. — Нужна проводящая лента-цепочка, обвязанная вокруг пояса, чтобы надёжно контактировала с телом. И её нужно таскать за собой, чтобы она заземляла заряд. Однако в квартире сложно найти поверхность, через которую можно было бы таким образом заряд пускать в землю, поскольку полы в основном покрыты материалами с диэлектрическими свойствами».

В заключение преподаватель физики привел в пример способы заземления у автомобилей: «У автомобиля есть специальные резинки, сзади болтаются, иногда можно замечать. А у бензовозов раньше вообще были железные цепи, чтобы они тащились за техникой и всё время заземляли образующийся заряд».

Михаил Прохоренко посоветовал псковичам увлажнять воздух в помещениях.