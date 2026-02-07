 
В День открытых дверей в псковском онкодиспансере обследовались 120 человек

День открытых дверей, посвященный раннему выявлению рака кожи и меланомы, рака предстательной железы и других онкозаболеваний мочеполовой системы у мужчин, прошел в областном клиническом онкодиспансере 6 февраля. В этот день в учреждении обследовались 120 человек. 

Прием вели четыре врача-онколога. Специалисты обследовали пациентов и при необходимости сразу проводили забор материала для цитологических и гистологических исследований, сообщает ГТРК «Псков».

При подтверждении онкологии пациентов направляют на дальнейшее обследование и лечение по клиническим рекомендациям.

День открытых дверей проводится в областном онкодиспансере несколько раз в год. Планируется, что в марте он будет посвящен выявлению рака молочной железы.

«У нас достаточно активное первичное звено. За последние годы рост пациентов, которые выявлены активно (онкологическое заболевание) при профилактических медицинских осмотрах, при диспансеризации. Большое количество пациентов направляется на второй этап диспансеризации. В данный момент, если мы говорим про статистику, то более трех тысяч случаев первичного рака ежегодно регистрируется. И хочется отметить, что идет в регионе значительное снижение смертности от онкологии», - рассказал главный врач Псковского областного клинического онкодиспансера Александр Юров.
