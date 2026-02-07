В День открытых дверей в псковском онкодиспансере обследовались 120 человек

День открытых дверей, посвященный раннему выявлению рака кожи и меланомы, рака предстательной железы и других онкозаболеваний мочеполовой системы у мужчин, прошел в областном клиническом онкодиспансере 6 февраля. В этот день в учреждении обследовались 120 человек.

Прием вели четыре врача-онколога. Специалисты обследовали пациентов и при необходимости сразу проводили забор материала для цитологических и гистологических исследований, сообщает ГТРК «Псков».

При подтверждении онкологии пациентов направляют на дальнейшее обследование и лечение по клиническим рекомендациям.

День открытых дверей проводится в областном онкодиспансере несколько раз в год. Планируется, что в марте он будет посвящен выявлению рака молочной железы.