Морозы до -19 градусов прогнозируют в Псковской области 8 февраля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 8 февраля, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Преимущественно без осадков. Будет дуть ветер северных и северо-восточных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -14 до -19 градусов, днем столбик термометра покажет от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что холодная, морозная погода ожидается в Псковской области в первых двух декадах февраля.