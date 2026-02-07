Скончался музыковед Иосиф Райскин

Музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга / «ВКонтакте»

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 февраля 2026 года на 91 году жизни скончался музыковед, историк музыки, музыкальный критик, главный редактор газеты "Мариинский театр", член Союза композиторов Санкт-Петербурга, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Иосиф Генрихович Райскин», - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет объявлено позднее.

Иосиф Райскин родился 4 сентября 1935 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1957 году окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности физика электронных приборов. В 1975 году окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории по специальности музыковед, в 1981 году – аспирантуру, пишет РИА Новости.

Опубликовал сотни статей, рецензий, обозрений в периодической печати, в музыкальных журналах, газетах и альманахах, в научных сборниках, в том числе на иностранных языках. В 1989–1995 годах — научный редактор, редактор отдела музыки и музыкального театра журнала «Искусство Ленинграда», затем — главный редактор газеты Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича PRO MUSICA. С 2001 года - главный редактор газеты «Мариинский театр», с 2004 года - шеф-редактор и постоянный автор газетой «Санкт-Петербургский музыкальный вестник». Сотрудничал с журналом «Музыкальная академия», журналом Санкт-Петербургской консерватории MUSICUS.