Декаду молодого избирателя проводят в Псковской области

В рамках Декады молодого избирателя представители Молодежной избирательной комиссии Псковской области провели брейн-ринг по избирательному праву и процессу «Кворум» в Островском и Псковском муниципальных округах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

4 февраля пять команд учащихся 10-х и 11-х классов из четырех школ и гимназии Островского муниципального округа играли в брейн-ринг. Победители получили заслуженные награды.

6 февраля состоялось мероприятие в Тямшанской гимназии. Участвовали команды школьников разных возрастов: с 8 по 11 классы — пять команд по пять человек.

«Мы продолжаем знакомить молодых избирателей с основами избирательного процесса и избирательных систем, рассказываем о проведении выборов в Псковской области и нашей деятельности, конечно же, с элементами интерактива», - рассказали в избирательной комиссии.