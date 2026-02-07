Мошенники обновили схему обмана с курьерской доставкой

Мошенники обновили сценарий обмана россиян с помощью фейковой курьерской доставки - теперь они усиливают «социальную привязку», утверждая, что отправителем посылки является родственник получателя, рассказали в компании Angara Security.

«В обновленной версии атаки злоумышленники используют социальную инженерию, чтобы вызвать большее доверие у жертвы. ... Ключевое отличие новой схемы - усиление доверия за счет "социальной привязки". Мошенники утверждают, что отправителем посылки является родственник получателя. Для правдоподобности они называют имя, фамилию и другие персональные данные, создавая у жертвы ощущение реальности ситуации», - сказали в компании.

До этого обман строился просто на легенде о неожиданной «выгодной доставке» с неясным отправителем. Мошенники создавали ощущение срочности и стремились выманить у человека одноразовый код из смс для подтверждения получения. Сообщая этот код, жертва компрометировала свои учетные записи, чаще всего от «Госуслуг», что могло привести к утечкам персональных данных и финансовым потерям, пишет РИА Новости.

Как объяснил эксперт по киберразведке Angara MTDR Юрий Дубошей, в обновленной версии злоумышленники значительно усиливают давление и доверие. «Цель преступника — получить контроль над учётной записью, подтвердить действие от имени жертвы или подготовить дальнейшую атаку для хищения денежных средств», - отметил он.

Специалисты компании напомнили, что сотрудники сервисов доставки никогда не станут заранее по телефону запрашивать код из смс-сообщения. В таких случаях лучше сразу прерывать разговор и самостоятельно уточнять информацию по официальному номеру службы доставки или магазина.