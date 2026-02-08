День российской науки отмечается сегодня

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом Президента РФ от 7 июня 1999 года № 717.

(28 января) 8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению императора Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.

В 1999 году выше обозначенным Указом Президента РФ был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля, в котором говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев, Андрей Дмитриевич Сахаров — вот только малая часть имен российских ученых, внесших вклад в мировую науку.

Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, открыта периодическая система химических элементов, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, совершен первый полет человека в космос, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Благодаря российским ученым созданы эффективные вакцины, новые лекарственные препараты, цифровые, генетические и нанотехнологии, сверхмощный лазер, нейтронный реактор, нейтринный телескоп и многое другое.

Немало российских и советских ученых отмечены Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — Илья Мечников за труды по иммунитету, известный советский физик Петр Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, физик Константин Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена.

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональных научных центров, а также многочисленные институты. Академия является правопреемником Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.

Формируются исследовательские инфраструктуры, которые позволят решать масштабные научные задачи. В рамках программы мегагрантов создано более 200 лабораторий мирового уровня, которые возглавляют ученые, определяющие тенденции глобального научного развития.

Всего в Академии насчитывается более тысячи научных учреждений, более 48 тысяч научных сотрудников, в том числе, около 900 академиков и более 1000 членов-корреспондентов.

Основной целью деятельности РАН является проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России.

Важно заметить, что в советские времена День науки отмечался в третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». До сегодняшних дней некоторые научные коллективы отмечают День науки «по старинке», то есть в третье воскресенье апреля.

Как известно, наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей.

Сегодня российские ученые продолжают славные традиции — развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников. Не удивительно, что и правительство страны уделяет особое внимание поддержке науки и развитию сектора научных разработок, в том числе и молодых исследователей.

Ключевыми документами, обеспечивающими реализацию научно-технической политики, являются Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, принятая в 2016 году, Национальный проект «Наука», утвержденный в сентябре 2018 года, государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», принятая в апреле 2019 года. Большая работа также ведется в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом России в 2022 году. Для реализации намеченных планов разработан комплекс мер по строительству современной лабораторной и инфраструктурной базы, популяризации научной и инновационной деятельности, пишет calend.ru.

Вся эта системная политика в области науки и технологий со стороны государства дала свои результаты — отток молодых кадров за границу значительно сократился, новое поколение российских ученых трудятся благо своей страны, благодаря им создаются цифровые, генетические и нанотехнологии, современные материалы и системы, искусственный интеллект. Также удалось значительно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, и по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции в мире.