Что такое собачий «умвельт», рассказали кинологи

О том, как отличается собачье восприятие мира от человеческого рассказали Псковской Ленте Новостей в Российской кинологической федерации.

Наиболее частая ошибка собаководов – очеловечивание своих питомцев, стремление понять их действия, исходя из человеческой логики. Меж тем этот принцип не может работать по той причине, что наши четвероногие друзья буквально живут в своём собственном мире. Если постараться понять это и примерить на себя «их очки», то многое в их поведении станет намного яснее.

«Слово “Умвельт” (Umwelt) означает индивидуальный субъективный мир восприятия живого существа. Это слово как нельзя лучше объясняет, в том числе, природу собаки: она вроде бы живет с вами в одной вселенной, но видит её несколько иначе, исходя из своих особенностей органов чувств. Мы являемся разными биологическими видами, и потому наше восприятие изначально отличается. Но, в отличие от питомцев, человек наделен способностью хотя бы примерно представить, как выглядит эта параллельная реальность питомца», — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперты рассказали, что делает для собак мир особенным.

Уникальное обоняние

Конечно, первое, что отличает собак от людей – это их обоняние, которое во много раз лучше нашего. Для людей запахи – лишь фон. Для них – основной способ получать информацию. Можно сказать, что для питомца потеря обоняния страшнее, чем потеря зрения.

«Работает это следующим образом: мы заходим в комнату и видим общую картину: предметы мебели, сочетание цветов, неубранные вещи, пыль. Питомец же благодаря носу воспринимает это совсем иначе: здесь сидел недавно кот, до этого он пытался рыться в моей миске, тут лежал кусочек сыра, но его уже подняли, а здесь младший хозяин сидел над какими-то тетрадками, грустил и плакал», - отмечают кинологи.

Мир другого цвета

Долгое время считалось, что собаки видят мир в черно-белом цвете. Это не так, они видят цвета, но иначе: спектр у них смещен в сторону синего и желтого. Например, красный и зеленый для них выглядят как оттенки серого и желтого. Поэтому яркая оранжевая игрушка в траве для собак будет низкоконтрастной.

Тонкие вибрации

«Слух у собак также развит лучше, чем у нас. А еще уши-локаторы, которые двигаются в разные стороны, помогают мгновенно определять источник звука, что полезно в охоте. Но есть и минусы такой суперспособности: резкие звуки вроде салютов или газонокосилки могут причинять им настоящую боль. Мир для них намного громче нашего. Именно поэтому кричать и повышать голос на них бывает бессмысленно – они отлично слышат и понимают, даже если вы просто говорите строго, но тихо», - сообщили в федерации.

Здесь и сейчас

У собак нет абстрактного мышления в привычном понимании. Поэтому испытывать вину или мстить они не умеют – это всё придумано и интерпретировано людьми. Для питомцев также нет понятия «завтра» или «вчера», поэтому, когда хозяева ругают его за разорванный тапок, с которым он расправился несколько часов назад, он вообще не поймёт причину вашей злости. Собака попытается примириться, но своего поступка так и не осознает. Поэтому отчитывать за шалости нужно строго здесь и сейчас.

Эти знания помогут человеку наладить контакт с питомцем намного лучше и быстрее, а также сделать окружающий мир безопаснее для него и понятнее. Например, собаке будет проще ориентироваться в доме, если действия и команды хозяина будут четкими и последовательными, а похвала или коррекция – своевременными. На прогулке питомец будет благодарен, если вы дадите ему время обнюхать бордюры, камни или ступеньки – всё это очень важно для него.

«Мир собак действительно отличается, но именно мы можем стать для них надежным проводником, если с уважением отнесемся к их особенному восприятию, непохожему на наш», - заключили в федерации.