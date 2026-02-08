 
Общество

Михаил Ведерников: В Псковской области научная деятельность выходит на качественно новый уровень

Научная деятельность в Псковской области выходит на качественно другой уровень. Об этом в своем поздравлении ко Дню российской науки сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Поздравляю научное сообщество Псковской области с Днем Российской науки! Научные открытия, исследования и разработки — фундамент для развития экономики, здравоохранения, образования, обеспечения национальной безопасности. Благодаря реализации президентских нацпроектов, вкладу наших ученых, педагогов, студентов и аспирантов, в Псковской области научная деятельность выходит на качественно новый уровень», - сообщил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что в прошлом году сотрудниками ПсковГУ зарегистрировано 26 объектов интеллектуальной собственности, открыты новые лаборатории, в том числе в сфере генетических и метаболомных исследований.

Великолукская академия физической культуры и спорта продолжает вести прикладные исследования повышения эффективности тренировочного процесса стрелков из лука. Команда Великолукской сельскохозяйственной академии в прошлом году получила 4 патента на интеллектуальную собственность и выпустила более 300 научных публикаций. За всеми этими цифрами и фактами стоят люди. Поэтому хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас — за ваш неустанный поиск, за смелость мысли и преданность науке. Желаю крепкого здоровья, вдохновения и новых высот. С праздником! С Днем российской науки!

