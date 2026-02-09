С профессиональным праздником поздравил работников гражданской авиации Александр Котов

Работников гражданской авиации России от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«Уважаемые работники и ветераны авиационной отрасли! Гражданская авиация – это сложный транспортный комплекс, где каждое звено должно функционировать безупречно, а значит, каждый сотрудник, независимо от должности, должен быть максимально компетентным и ответственным за свой участок работы и за общее дело. Именно такие специалисты трудятся в Псковском международном аэропорту имени княгини Ольги», - сказал Александр Котов.
Он подчеркнул, что для Псковской области налаженное воздушное сообщение имеет большое значение: это транспортная мобильность людей, реализация туристического потенциала региона, расширение деловых и гуманитарных связей.
«Модернизация нашего аэропорта объявлена одной из стратегических задач Псковской области. Эта цель не просто декларирована, а активно воплощается в жизнь. Со стороны государства, региона и авиационного предприятия прилагаются огромные усилия для создания современной аэропортовой инфраструктуры, обеспечения безопасности, расширения географии полётов. Уважаемые работники гражданской авиации, от всей души желаю вам здоровья, успехов в труде, благополучия и, конечно, безопасных и приятных полётов! Вы – огромная команда профессионалов, чей труд на земле и в небе обеспечивает надёжные и комфортные авиаперевозки», - добавил Александр Котов.