С профессиональным праздником поздравил работников гражданской авиации Александр Котов

Работников гражданской авиации России от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые работники и ветераны авиационной отрасли! Гражданская авиация – это сложный транспортный комплекс, где каждое звено должно функционировать безупречно, а значит, каждый сотрудник, независимо от должности, должен быть максимально компетентным и ответственным за свой участок работы и за общее дело. Именно такие специалисты трудятся в Псковском международном аэропорту имени княгини Ольги», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что для Псковской области налаженное воздушное сообщение имеет большое значение: это транспортная мобильность людей, реализация туристического потенциала региона, расширение деловых и гуманитарных связей.