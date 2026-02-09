Игорь Дитрих, Армен Мнацаканян и Владимир Кузь примут граждан на этой неделе 

Личный прием граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания 10, 11 и 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.



Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Депутаты Псковского областного Собрания продолжают работать на благо населения. Выслушать проблемы, предложения и инициативы, а также ответить на вопросы жителей на этой неделе готовы вице-спикеры Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян («Единая Россия» - ред.), а также заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь («Единая Россия» - ред.)», - сообщили в Собрании.

10 февраля, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием организует Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

11 февраля, в среду, с 10:00 до 12:00 граждан выслушает Владимир Кузь, округ №7 (Гдовский и Псковский муниципальные округа).

12 февраля, в четверг, с 10:00 до 12:00 осуществит прием Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский округа).

Приемы проводятся в приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9.

Предварительную запись ведут по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Если нет возможности прийти на прием лично, можно связаться с депутатом по телефону.