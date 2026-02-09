 
Общество

Игорь Дитрих, Армен Мнацаканян и Владимир Кузь примут граждан на этой неделе 

0

Личный прием граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания 10, 11 и 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.


Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов 

«Депутаты Псковского областного Собрания продолжают работать на благо населения. Выслушать проблемы, предложения и инициативы, а также ответить на вопросы жителей на этой неделе готовы вице-спикеры Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян («Единая Россия» - ред.), а также заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь («Единая Россия» - ред.)», - сообщили в Собрании.

10 февраля, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием организует Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

11 февраля, в среду, с 10:00 до 12:00 граждан выслушает Владимир Кузь, округ №7 (Гдовский и Псковский муниципальные округа).

12 февраля, в четверг, с 10:00 до 12:00 осуществит прием Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский округа).

Приемы проводятся в приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9.

Предварительную запись ведут по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Если нет возможности прийти на прием лично, можно связаться с депутатом по телефону.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Кузь Владимир Васильевич

Кузь Владимир Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026