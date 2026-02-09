За год свыше тысячи специалистов обучили в псковском Центре лечебной педагогики

Свыше тысячи специалистов социальной сферы более чем из 40 субъектов РФ прошли обучение в прошлом году на площадке Центра лечебной педагогики (ЦЛП) в рамках деятельности федерального ресурсного центра. Об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым доложил директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Наибольшее внимание привлекает опыт региона по системе сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. В этом году проекту исполнилось 20 лет.

Андрей Царев рассказал, что в настоящее время в Пскове открыты две учебные квартиры, в которых проходят подготовку к самостоятельной жизни до 10 человек в год. И впервые туда на обучение для развития навыков самообслуживания, адаптации к самостоятельному проживанию, приняты не только ребята из семей, но и подопечные Красногородского и Первомайского интернатов. Кроме того, в четырех квартирах постоянного сопровождаемого проживания находятся еще 15 человек с ментальными нарушениями.

«Ребята живут и учатся находиться в обществе, пользуясь всеми сервисами, доступными для граждан. Они обеспечены занятостью, ходят на работу, создают продукцию. Все это позволяем им чувствовать себя частью общества. Социализация, нормализация жизни людей с инвалидностью — самый главный эффект, который мы достигаем благодаря сопровождаемому проживанию», — отметил руководитель ЦЛП. Он также поблагодарил руководство региона за внимание к проекту: «Без вашего участия мы не могли успешно развивать столь востребованный проект сопровождаемого проживания».

В ближайшее время в Пскове будут заселены еще пять специально подготовленных для сопровождаемого проживания малыми группами квартир, что позволит увеличить количество участников проекта до 23 человек. Помещения приобретены при поддержке правительства Псковской области, сейчас в них проводятся ремонтные работы и проводится закупка оборудования, адаптированного для граждан с ментальными нарушениями.

Андрей Царев обратил внимание, что интерес в стране к практике сопровождаемого проживания растет год от года, и Центр совместно с НКО «Я и ТЫ» по многим вопросам выступает образцом и наставником. Так, в январе на площадке учреждения собралось более 100 практикующих психологов, чтобы обсудить вопросы воспитания, семьи, в том числе развитие системы сопровождаемого проживания. ЦЛП регулярно принимает стажеров из разных регионов.

В этом году при поддержке Минобрнауки РФ учреждение продолжит обучение специалистов и выпуск методических пособий.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Царева и всю команду Центра лечебной педагогики за непростой труд и инициативность: «Ваша работа важная, мы и в дальнейшем будем оказывать необходимую поддержку, чтобы проект сопровождаемого проживания развивался, и Псковская область оставалась лидером в этом направлении».