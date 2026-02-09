Дмитрий Шахов: Наметилась тенденция уменьшения числа обращений из мест лишения свободы

Число обращений из мест лишения свободы к уполномоченному по правам человека в Псковской области снизилось в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 9%, а по сравнению с 2023 годом - на 100%, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

В Пскове состоялось расширенное заседание коллегии УФСИН России по Псковской области, где подвели итоги деятельности за 2025 год. В заседании коллегии приняли участие руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Хлопков, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, руководители и представители органов исполнительной власти, правоохранительных ведомств, общественных организаций, руководящий состав УИС региона.

С основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности территориального органа выступил начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов.

Как отметил в своём докладе руководитель УФСИН, оперативная обстановка в учреждениях области остается стабильной, управляемой и позволяет выполнять государственные и поставленные руководством ФСИН России задачи. Основные приоритеты — укрепление законности и правопорядка, соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, улучшение материально-бытового обеспечения, совершенствование системы охраны объектов, повышение трудозанятости осужденных и т. д.

Оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы региона по итогам 2025 года оказали помощь в раскрытии 548 преступлений, из которых 427 - категории тяжких и особо тяжких, десять преступлений прошлых лет. По информации сотрудников УФСИН, во взаимодействии с профильным отделом УМВД из незаконного оборота изъято 11 кг 824 г наркотических веществ. В учреждениях УФСИН произошло увеличение объема выпускаемой продукции, работ и услуг по заказам органов государственной и муниципальной власти. В результате совместного взаимодействия с правительством региона в 2025 году заключили контракты на сумму почти шесть млн рублей.

В рамках реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации» учреждения УИС заключили 108 соглашений о взаимодействии с субъектами пробации, официально начал функционировать центр пробации. По линии уголовно-исполнительной инспекции по учетам прошло более 2700 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Уровень привлечения к исправительным и обязательным работам составил 100%.

Выступая на заседании коллегии УФСИН России по Псковской области, региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов сообщил, что наметилась положительная тенденция уменьшения числа обращений из мест лишения свободы. За 2025 год отметили снижение числа жалоб на 9% в сравнении с 2024 годом, а с 2023 годом - на 100%. 32% от всех обращений — это жалобы лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, на качество медицинской помощи.

По содержанию жалобы, которые поступали к региональному омбудсмену, касались вопросов: низкой оплаты труда; права на диетическое питание; предоставления оперативной информации о состоянии личных счетов; отмены решений о водворении в штрафной изолятор; условий содержания в местах лишения свободы; непоступления почтовой корреспонденции; помощи в вопросе перевода в колонию особого режима; незаконности принятых решений о выдворении и депортации. Лица, находящиеся в местах лишения свободы, обращались к уполномоченному по правам человека с жалобами на вынесенные судебные решения, а также с просьбами о присутствии омбудсмена в судебных заседаниях по уголовным делам в целях содействия беспристрастному и независимому рассмотрению дел.

В завершение своего выступления Дмитрий Шахов просил сотрудников уголовно-исполнительной системы обратить внимание в 2026 году на более внимательное отношение к реализации трудового законодательства, чтобы не допускать выявленные в 2025 году нарушения, связанные с несоблюдением установленных осуждённым режима неполного рабочего времени и необходимостью пересчета зарплаты.

Особое внимание псковский омбудсмен просил обратить на законность и обоснованность принимаемых решений, связанных с выдворением иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы России. Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что правовые позиции Конституционного суда России не только могут, но и должны применяться в практической деятельности. Тем более сложилась ещё и устоявшаяся практика Верховного суда РФ.

В рамках работы коллегии за достигнутые успехи в служебной деятельности ряд сотрудников отметили ведомственными наградами, а также благодарственными письмами правительства региона.