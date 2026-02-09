 
Общество

Молодежный совет при Псковской городской Думе посетил музей ФСБ

Накануне Дня защитника Отечества активисты Молодежного совета при Псковской городской Думе совершили познавательную поездку в музей Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума

«Эта экскурсия стала важным этапом в патриотическом воспитании молодежи, позволив участникам глубже понять героизм и самоотверженность тех, кто стоял и стоит на страже безопасности страны», - отметили в пресс-службе.

В экспозиции музея представлены рассекреченные документы, личные вещи ветеранов, архивные фотографии и даже воссозданное рабочее место контрразведчика. Каждый экспонат со своей историей, отражает мужество и преданность службе тех, кто охранял границы Родины в разные времена. 

 

«Защита государственных интересов и национальной безопасности остаётся первостепенной задачей в наши дни. Молодежный совет выражает благодарность Сергею Лепешкину, члену совета «Союза ветеранов пограничных войск», и его коллеге Александру за организацию и проведение познавательной экскурсии. Подобные встречи дают возможность осознать важность гражданской ответственности. Они напоминают, что история страны – это не просто набор фактов, а живая связь поколений», - подчеркнули в городской Думе.

