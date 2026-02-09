В Пскове росгвардейцы обезвредили найденный у храма артснаряд

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области успешно провели операцию по обезвреживанию взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории храма Пантелеимона Целителя в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото и видео: управление Росгвардии по Псковской области

На территории церковного комплекса был найден артиллерийский снаряд калибром 45 мм, оставшийся со времён Великой Отечественной войны.

После получения сообщения о находке на место незамедлительно прибыли специалисты инженерно‑технического отделения ОМОН «Кром» Росгвардии.

Проведя тщательное обследование, взрывотехники подтвердили опасность предмета и установили его принадлежность к боеприпасной номенклатуре времен Великой Отечественной войны.

Для обеспечения безопасности жителей и сохранности объектов культурного наследия было принято решение о вывозе снаряда на специализированный полигон. Сотрудники ОМОН «Кром» транспортировали взрывоопасный предмет за пределы города. На полигоне снаряд был уничтожен.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, ни в коем случае нельзя прикасаться к ним или предпринимать самостоятельные действия. Необходимо незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы по телефону: 112.