250 боеприпасов изъяли росгвардейцы у граждан за неделю в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 18 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан за прошлую неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятий выявлено восемь административных правонарушений. Изъято 27 единиц оружия и 250 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.