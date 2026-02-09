Несовершеннолетнего псковича приговорили к обязательным работам за кражу IPhone

Псковский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего местного жителя, совершившего кражу мобильного телефона марки IPhone 16, принадлежащего ООО «РВБ», из помещения пункта выдачи заказов Wildberries, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании несовершеннолетний подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения дела, с учетом данных о личности подсудимого, условий его воспитания, полного возмещения причиненного ущерба (более 60 000 рублей), суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.