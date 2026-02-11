78% жителей СЗФО оставляют чаевые за оказанную услугу — исследование

В России культура чаевых развивается и становится все более привычной, особенно в сфере услуг, где многие пользователи считают их важной частью благодарности за качественный сервис. Эксперты Авито Услуг и сервиса Нетмонет провели исследование, в котором приняли участие жители Северо-Западного федерального округа. Опрос показал, что около 78% из них готовы оставлять чаевые, а средняя сумма доплаты составляет около 6% от стоимости услуг. При этом декабрь оказался самым высоким месяцем по оборотам чаевых в сфере beauty.

По данным Авито Услуг, большинство жителей Северо-Запада России предпочитает оставлять чаевые, если они остались удовлетворены оказанной услугой, — так ответили 62% респондентов. При этом около 16% людей поощряют исполнителей вне зависимости от качества сервиса. Около 22% не доплачивают за сервис ни при каких обстоятельствах.

Вежливость и доброжелательность персонала — главная причина, по которой 58% респондентов оставляют чаевые. На втором месте по значимости — высокое качество обслуживания (51%), а на третьем — профессионализм и аккуратность исполнителя (51%). Кроме того, 29% опрошенных готовы поощрять мастеров за сверхусилия, а 23% воспринимают чаевые как часть культурной или социальной традиции. Еще 15% доплачивают за услуги, чтобы «закрепить» за собой хорошее отношение персонала при будущих визитах.

Чаще всего жители округа оставляют чаевые в заведениях общепита: ресторанах, кафе и барах (80%). Около 38% респондентов доплачивают водителям такси и трансферов, 39% — курьерам, 19% — мастерам в салонах красоты, а столько же — мастерам по ремонту (сантехникам, электрикам и мастерам по сборке мебели). Клинеров вознаграждают 10% опрошенных, а нянь и сиделок — 7%. Столько же человек поощряют аниматоров, артистов и музыкантов на мероприятиях.

В среднем, жители Северо-Запада России, которые оставляют чаевые, добавляют около 6% к стоимости оказанных услуг. При этом 42% людей ограничиваются «чаем» менее 5% от суммы заказа, а 48% — от 5% до 10%. Около 5% опрошенных доплачивают от 11% до 15%, а отдать исполнителям более 20% готовы только 2% респондентов.

Одна из основных причин для отказа от оплаты чаевых — грубость или невежливость со стороны персонала заведения. С таким отношением не готовы мириться 72% жителей округа. Низкое качество оказанной услуги также станет поводом для отказа от доплаты для 68% людей, а долгое ожидание или медленное обслуживание — для 52%. 38% жителей Северо-Запада России не поощряют чрезмерную навязчивость или излишнее внимание персонала, а 34% не видят смысла вознаграждать исполнителей, если сама услуга оказалась слишком дорогой. Еще 31% может оттолкнуть неопрятный вид персонала или рабочего места. При этом 29% не оставляют на чай, если не взяли с собой наличные, а другого способа на месте не предусмотрено.

Эксперты сервиса Нетмонет также проанализировали, как в 2025 году распределялись чаевые по ключевым категориям услуг. Так, в сегменте beauty наиболее высоким месяцем по оборотам чаевых стал декабрь — именно в этот период фиксировались максимальные показатели. Самым слабым месяцем оказался январь: после новогоднего периода пользователи значительно реже оставляют чаевые.

Наибольшие обороты внутри beauty-сегмента пришлись на барбершопы и косметологические клиники. При этом самый высокий средний чек чаевых за год был зафиксирован в категории бань и составил 1 075 рублей. В декабре средний чек в этом сегменте достиг максимального значения — 1 275 рублей.

В других категориях beauty средний чек чаевых в 2025 году распределился следующим образом:

маникюр — 319 рублей,

косметология — 567 рублей,

парикмахерские — 452 рубля,

спа — 487 рублей.

Близкий к beauty сегмент — спорт, в частности фитнес-клубы, — в 2025 году также демонстрировал стабильно высокий уровень чаевых. Средний чек чаевых в фитнес-барах по итогам года составил 575 рублей, а максимального значения достиг в декабре — 639 рублей. В автомобильном сегменте сервис Нетмонет в 2025 году использовался в автомойках, автосервисах и на автозаправочных станциях. Средний чек чаевых в автосервисах составил 658 рублей за одну транзакцию, в автомойках — 224 рубля, на автозаправочных станциях — 118 рублей. В категории «Развлечения», куда входят детские центры, парки развлечений и кинотеатры, в 2025 году была зафиксирована устойчивая положительная динамика среднего чека чаевых. В январе показатель составлял 449 рублей, а к декабрю вырос до 593 рублей. По итогам года средний чек в категории составил 519 рублей.