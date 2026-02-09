В Дедовичах женщину наказали за продажу алкоголя в неположенное время

Судья Дедовичского районного суда рассмотрел административный материал в отношении уроженки Самарской области, совершившей правонарушение, предусмотренное статьёй 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного заседания установили, что 10 апреля 2025 года женщина продала 0,5 литра спиртосодержащей жидкости, крепость которой составила 40,2%, в неположенное законодательством время, а именно в 09:05.

Женщина на судебное заседание не явилась, вину в совершении данного правонарушения полностью признала.

Судья назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.