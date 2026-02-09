Псковская область присоединилась к федеральному сервису «QR-код для подтверждения статуса участника СВО», который запущен на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Благодаря проекту участники СВО из Псковской области могут воспользоваться сервисом подтверждения статуса участника СВО, чтобы получить льготы при посещении учреждений культуры и спорта.

В настоящее время QR-код можно предъявить для получения льгот в региональных учреждениях -спортивной школе «Олимп» и Псковской областной филармонии. В ряде муниципальных организаций культуры: Великолукском драматическом театре, Краеведческом музее города Великие Луки, Литературно-художественном музее имени писателя И. А. Васильева, Гдовском музее истории края, Локнянской районной библиотеки Межпоселенческого библиотечного объединения, а также в кинозалах Дновского районного культурного центра, Центра культуры"Юбилейный» в г. Острове, Печорского районного центра культуры, Культурно-досугового центра Пушкиногорского района, Культурно-досугового комплекса Новосокольнического района, центра «Культуры и досуг» в Невельском округе.

Сейчас подключение учреждений культуры к сервису продолжается, и в дальнейшем их перечень будет расширяться.

Благодаря новому механизму, процесс подтверждения статуса участников СВО становится проще и быстрее, обеспечивая доступ к социальным услугам и мероприятиям. Сервис доступен только для пользователей Госуслуг с подтвержденной учетной записью.

По-прежнему, участники СВО и члены их семей при посещении учреждений культуры и спорта могут предъявить бумажную справку об участии в СВО и\или удостоверение ветерана боевых действий.

Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках проводимой работы по цифровой трансформации мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей.