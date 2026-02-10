Вооруженного посетителя дновского суда привлекли к ответственности

Посетителя дновского суда привлекли к административной ответственности за пронос в здание ножа, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мировой судья судебного участка №5 Дновского района рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 17.3 КоАП РФ. В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, находясь в помещении судебного участка №5 Дновского района, будучи ознакомленным под роспись с правилами поведения в суде и со списком запрещенных к проносу в здание суда предметов, добровольно не выдал находящийся при себе нож, который при досмотре его ручной клади обнаружил судебный пристав.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.