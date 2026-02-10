 
Общество

Выступления участников проекта «Встречное движение» прошли в Пскове

Первые публичные выступления участников проекта «Встречное движение» прошли в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: организаторы проекта «Встречное движение»

Первыми с социальной инициативой познакомились школьники города. На сцене Псковского областного колледжа искусств состоялись открытые занятия для воспитанников Производственно‑интеграционных мастерских. Уже 6 месяцев под руководством преподавателей колледжа и практикующих специалистов сферы культуры участники проекта занимаются музыкой, хореографией и театральным искусством. Реализовать творческое взаимодействие удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Итогом года совместной работы станут концертные выступления для жителей и гостей нашего региона. Пока продолжается подготовка , школьники города смогли познакомиться с внутренним устройством проекта и понять, как проходят мастер-классы, как организовано взаимодействие и как реализуются социальные инициативы. Юные псковичи смогли убедиться: творчество не знает границ, а каждый человек имеет право на самовыражение и признание.

Вторым важным мероприятием для проекта стал концерт в Социальном городке Пскова. Воспитанники Производственно-интеграционных мастерских вместе со студентами Псковского областного колледжа искусств впервые вышли на одну сцену, чтобы представить зрителям первые музыкальные достижения. Под руководством артистов Губернаторского симфонического оркестра Ильи Кричевского и Ольги Фёдоровой участники проекта «Встречное движение» еженедельно занимаются музыкой — поют песни, учатся играть на блокфлейте и на шумовых инструментах.

За шесть месяцев удалось подготовить небольшую программу и представить жителям Социального городка.

«Зрители активно поддерживали музыкантов — подпевали знакомым композициям, которые представили воспитанники мастерских, и внимательно слушали классические произведения в исполнении студентов колледжа искусств Анастасии Зубковой, Анны Иовщик и Анастасии Сталевской. Прошедшие выступления — одни из первых шагов в масштабном проекте «Встречное движение». Впереди ждут новые концерты, следите за новостями!» - отметили организаторы.

