Ежемесячные выплаты проиндексировал СФР 70 тысячам псковичей

С февраля отделение Социального фонда России по Псковской области проиндексировало ежемесячные денежные выплаты более 70 тысячам жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

С 1 февраля отделение СФР по Псковской области проиндексировало на 5,6% ежемесячную денежную выплату. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2025 год.

Сегодня ежемесячную денежную выплату получают более 70 тысяч жителей Псковской области, пользующихся правом на федеральные льготы. Это — граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда. С полным перечнем лиц можно ознакомиться на сайте СФР в разделе «Набор социальных услуг».

Размер ЕДВ у всех категорий разный. Например, для инвалидов I группы после индексации выплата составит 6 157,22 руб., для II группы (и детей-инвалидов) — 4397,23 руб., для III группы — 3520 руб., для ветеранов боевых действий — 4838,63 руб.

Сумма ЕДВ, установленная инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий – 8 794,41 руб., участникам Великой Отечественной войны – 6 595,78 руб. 4 838,63 руб. – размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя». Такая же сумма ЕДВ выплачивается и ветеранам боевых действий.

Получатели ЕДВ имеют право на набор социальных услуг. Стоимость набора с февраля 2026 года - 1 825,25 руб. в месяц. В состав НСУ входят:

лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 405,85 руб. в месяц);

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 217,48 руб. в месяц);

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 201,92 руб. в месяц).

Для получения ЕДВ в увеличенном размере псковичам не нужно никуда обращаться. Все повышения региональное Отделение Социального фонда делает беззаявительно.