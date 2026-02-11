Сварщик стал самой высокооплачиваемой профессией в России в январе

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе 2026 года стали сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц, дата-сайентист — 250 тысяч рублей, а также DevOps-инженер — 216 тысяч рублей, следует из данных сервиса hh.ru.

Фото: ПТС

«В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 рублей, в вакансиях дата-сайентистов — 250 000 рублей, в вакансиях DevOps-инженеров — 216 800 рублей», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, слова которой приводит пресс-служба сервиса.

Уточняется, что в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 000 рублей, это на 109% превышает аналогичный показатель прошлого года, пишет РИА Новости.

«Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей). Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5–3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 рублей», — отметила Игнатова, добавив, что в лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом или в сложных климатических условиях.