 
Общество

Сварщик стал самой высокооплачиваемой профессией в России в январе

1

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе 2026 года стали сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц, дата-сайентист — 250 тысяч рублей, а также DevOps-инженер — 216 тысяч рублей, следует из данных сервиса hh.ru.

Фото: ПТС

«В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 рублей, в вакансиях дата-сайентистов — 250 000 рублей, в вакансиях DevOps-инженеров — 216 800 рублей», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, слова которой приводит пресс-служба сервиса.

Уточняется, что в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 000 рублей, это на 109% превышает аналогичный показатель прошлого года, пишет РИА Новости.

«Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей). Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5–3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 рублей», — отметила Игнатова, добавив, что в лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом или в сложных климатических условиях.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026