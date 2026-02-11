Народная программа и Форум волонтеров: Александр Козловский рассказал о работе «Единой России» в Псковской области

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,5 FM) сообщил о текущей работе реготделения в Псковской области, встречах с жителями, а также о партийных проектах, которые были успешно реализованы в регионе.

«Мы с депутатами областного Собрания сейчас объезжаем округа Псковской области, проводим встречи с депутатским корпусом, с активом, с главами районов, с заместителями и с гражданами. Фиксируем имеющиеся проблемы, принимаем их в работу, пытаемся оперативно среагировать. Но самое главное для нас, для партии "Единая Россия", то, что готовится отчет о проделанной работе за предыдущий период и, исходя из полученных наказов, наполняем новую Народную программу. Мы не отходим от формата Народной программы и готовим то, с чем идти на выборы», – прокомментировал Александр Козловский.

Он отметил, что для наполнения Народной программы конкретными наказами будут собраны обращения и просьбы жителей Псковской области, чтобы определить самые сложные и требующие первоочередного решения.

«В Народной программе будет федеральная и региональная части, которая для нас очень значима. Поэтому сейчас мы уже включены в работу, мы на будущее набираем наказы избирателей и смотрим, что включить в Народную программу для того, чтобы эти задачи решить. Нам предстоит большая работа в ближайшие месяцы. Планируются большие переезды, много встреч и, самое главное, мы должны оценить ситуацию на местах, что происходит, какие необходимы действия по этому поводу. Будем решать в первую очередь самые сложные вопросы», – добавил Александр Козловский.

Также парламентарий рассказал о партийных проектах, которые реализуются на территории региона. Особое внимание он уделил проблемам и перспективам реконструкции школ.

«Сейчас партия объезжает самые сложные объекты, где на сегодняшний день существуют отставания и есть риски невыполнения поставленных задач. К сожалению, несколько школ столкнулись с недобросовестными подрядчиками, которые перед Новым годом ушли, с ними разорвали контракт. После Нового года были определены новые подрядчики, и я с ними встречался. Мы обозначили план действий. Самое главное, что мы хотим видеть результат, конкретную работу, чтобы к 1 сентября нам эти школы запустить, чтобы там прошли линейки, и дети начали в этих стенах учиться. Это, наверное, один из важных проектов», – пояснил Александр Козловский.

Также депутат рассказал о другом важном проекте - «Выбор сильных», который направлен на развитие спорта в регионе.

«Также есть проект, который касается развития спорта. Раньше он назывался "За самбо", сегодня это "Выбор сильных", который нацелен на поддержку активных ребят, детей, которые хотят заниматься спортом. Цель этого проекта - пропагандировать спорт. В рамках его реализации открывали новый спортивный зал в Великих Луках, где ребята занимаются единоборствами. Это новое современное пространство, где дети действительно могут посвятить себя спорту, добиться результатов и потом защищать наш регион на всероссийских соревнованиях», – сказал депутат.

Также Александр Козловский рассказал о Форуме добровольцев, который проводился совместно с Русской православной церковью. Он отметил, что добровольцы сейчас являются мощной силой.

«Мы провели с РПЦ Форум добровольцев. Хотелось бы отметить, что вообще добровольцы - это мощная сила, которая оказывается там, где нужна помощь и поддержка людям, жителям, территориям, которые оказались в сложной ситуации. Активное развитие волонтерства началось во времена пандемии. Потом активно развилось с началом специальной военной операции. Они (волонтеры – ред.) работают и на передовой, в приграничных территориях, и в регионах, помогают собирать для ребят, которые служат на передовой, то необходимое, что может им помочь выполнять поставленные задачи. Здесь, конечно, тяжело переоценить их вклад», – заключил Александр Козловский.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.