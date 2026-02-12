 
Общество

«Трилучье» приглашает псковичей отпраздновать День православной молодёжи

0

Молодежный центр Псковской епархии «Трилучье» приглашает псковичей отпраздновать День православной молодёжи, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии. 

15 февраля, в великий праздник Сретения Господня и празднование Дня православной молодёжи, молодежный центр Псковской епархии «Трилучье» приглашает псковичей и гостей города принять участие в богослужении и интеллектуальной викторине.

В 9:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится праздничная Божественная Литургия, которую своим пением украсит объединенный хор студентов Псково-Печерской духовной семинарии и молодёжного хора «Трилучья».

В 14:00 в Доме молодежи (Псков, улица Конная, 2) состоится интеллектуальная викторина «Большая игра от Трилучья». Участников ждут увлекательные задания по различным категориям – от архитектуры города Пскова до современных мемов и трендов. В конце состоится награждение победителей.

Чтобы принять участие в викторине желающим командам необходимо заполнить регистрационную форму, которая есть в посте

Для участников, у которых нет команды, предусмотрено жеребьевочное распределение. Чтобы стать участником одной из существующих команд необходимо написать свои ФИО и возраст в комментариях под постом в группе центра «Трилучье».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026