 
Общество

Река Великая больше не зеркало — она стала мостом. ФОТОРЕПОРТАЖ

0

Зима, мороз. Река Великая в Пскове скована льдом, и жители не упускают возможности сократить дорогу, используя сезонную переправу.

Великая не спит подо льдом, она просто дышит тише, пропуская людей с одного берега на другой. Где-то внизу глухо постукивает вода, лед потрескивает, ветер перебирает поземку. Река все еще живет своей неторопливой жизнью. Люди идут не по воде, но по вере. Вере в крепость ледовой поверхности, в удачу, в то, что завтра снова будет солнце и тот же спасительный короткий путь домой. 

Подробнее о ледовых переправах в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

