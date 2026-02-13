Река Великая больше не зеркало — она стала мостом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Зима, мороз. Река Великая в Пскове скована льдом, и жители не упускают возможности сократить дорогу, используя сезонную переправу.

Великая не спит подо льдом, она просто дышит тише, пропуская людей с одного берега на другой. Где-то внизу глухо постукивает вода, лед потрескивает, ветер перебирает поземку. Река все еще живет своей неторопливой жизнью. Люди идут не по воде, но по вере. Вере в крепость ледовой поверхности, в удачу, в то, что завтра снова будет солнце и тот же спасительный короткий путь домой.

