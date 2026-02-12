 
Общество

Игорь Иванов поддержал разработку национального стандарта наставничества в сфере труда

Разработка национального стандарта «Меры поддержки развития наставничества в сфере труда» — не бюрократическая формальность, а механизм защиты прав миллионов опытных работников, которые занимаются адаптацией молодых специалистов. Так инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по разработке стандарта оценил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе. 

Контекст данной инициативы связан с внесением 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс статьи 351.8, которая впервые закрепила наставничество как оплачиваемую трудовую функцию, а не «общественную нагрузку». Федеральная профсоюзная организация участвовала в разработке этой нормы, однако закон оставил множество вопросов на усмотрение работодателей и локальных актов. В результате на практике возник разнобой в подходах: одни работодатели устанавливают доплату наставнику в 5% от оклада, другие — до 15%. Одни предоставляют дополнительный отпуск, а другие ограничиваются только благодарностью.

«Именно для устранения этого разрыва между законом и реальностью и требуется национальный стандарт. ФНПР предлагает закрепить лучшие практики не в качестве рекомендаций, а в качестве четких критериев, обязательных для применения или, как минимум, являющихся ориентиром при заключении отраслевых соглашений и коллективных договоров», - подчеркнул Игорь Иванов.

Также он сообщил, что инициатива получила поддержку руководства Госдумы, что свидетельствует о высокой степени готовности общества и государства к внедрению института наставничества.

По словам председателя Псковского областного совета профсоюзов, реализация этого стандарта позволит снизить текучесть кадров и ускорить профессиональную адаптацию новичков. В качестве инструментов профсоюзы увидели возможность контроля и аргумент при переговорах с работодателями. Игорь Иванов считает, что для государства новая практика станет способом унифицировать качество трудовых отношений вне зависимости от отрасли и размера предприятия.

«ФНПР в данном случае выступает не просто инициатором, а интегратором: федерация собирает лучшие практики со всей страны (от промышленных гигантов до бюджетных учреждений) и предлагает превратить их в общенациональный стандарт качества трудовой жизни»,- сказал в заключение председатель облсовпрофа.
Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

