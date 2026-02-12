 
Общество

В России разрешили закрывать больничные через MAX

Министерство здравоохранения разрешил врачам закрывать больничные дистанционно через платформу MAX.

«Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности», — следует из их документа ведомства.

Если же нужно уточнить состояние пациента или решить вопрос о продлении больничного, врач может назначить очный прием, добавили в Минздраве.

Кроме того, разрешается закрывать листки нетрудоспособности через MAX, если они выданы по уходу за больным членом семьи, при карантине и при угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний, пишет РИА Новости.

В конце января жители 60 регионов получили возможность записываться к врачу с помощью MAX.

