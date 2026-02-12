 
Общество

Суд удовлетворил иск Афанасьева, включив его стаж в льготный для досрочной пенсии

0

Гражданское дело по иску железнодорожника Афанасьева к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области рассмотрел Невельский районный суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Истец требовал включить в свой страховой стаж отдельные периоды работы, которые дают право на досрочную страховую пенсию по старости.

Афанасьев работал монтером путей на Великолукской дистанции путей Октябрьской железной дороги. Ему отказали в назначении пенсии по старости на основании пункта 5 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» из-за недостаточности специального (льготного) стажа. Суд изучил представленные документы от работодателя — ОАО «Российские железные дороги».

Разрешая заявленные требования, суд на основании представленных работодателем - ОАО «Российские железные дороги» документов пришел к выводу о том, что Афанасьев в спорные периоды выполнял работы постоянно в течение полного рабочего дня на участке дороги, классифицирующейся как участок с интенсивным движением поездов, что свидетельствует о наличии требуемого льготного стажа и дает ему право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.

Суд удовлетворил требования Афанасьева, включил периоды его работы с 1990 г. по 2010 г. в льготный стаж и обязал ответчика назначить пенсию с даты обращения за ее назначением.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026