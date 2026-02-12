Суд удовлетворил иск Афанасьева, включив его стаж в льготный для досрочной пенсии

Гражданское дело по иску железнодорожника Афанасьева к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области рассмотрел Невельский районный суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Истец требовал включить в свой страховой стаж отдельные периоды работы, которые дают право на досрочную страховую пенсию по старости.



Афанасьев работал монтером путей на Великолукской дистанции путей Октябрьской железной дороги. Ему отказали в назначении пенсии по старости на основании пункта 5 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» из-за недостаточности специального (льготного) стажа. Суд изучил представленные документы от работодателя — ОАО «Российские железные дороги».



Разрешая заявленные требования, суд на основании представленных работодателем - ОАО «Российские железные дороги» документов пришел к выводу о том, что Афанасьев в спорные периоды выполнял работы постоянно в течение полного рабочего дня на участке дороги, классифицирующейся как участок с интенсивным движением поездов, что свидетельствует о наличии требуемого льготного стажа и дает ему право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.

Суд удовлетворил требования Афанасьева, включил периоды его работы с 1990 г. по 2010 г. в льготный стаж и обязал ответчика назначить пенсию с даты обращения за ее назначением.