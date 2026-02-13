Константин Богомолов отказался от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, сообщил он в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости

«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», - говорится в сообщении.

О назначении режиссера Любимова объявила 23 января. Трудовой договор с ним заключили на период до проведения выборов ректора. В Минкультуры назвали Константина Богомолова достаточно квалифицированным для этой должности.

Пост руководителя Школы-студии МХАТ освободился после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял это учебное заведение более десяти лет.