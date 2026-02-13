Обязательство снести забор на улице Воеводы Шуйского в Пскове повторно признали законным

Возврат заявления ООО «Северная орхидея» о пересмотре вступившего в законную силу решения по демонтажу ограждения по вновь открывшимся обстоятельствам признан судом апелляционной инстанции законным, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

Ранее, решением от 30 мая 2022 года, суд обязал ООО «Северная орхидея» демонтировать ограждение, поскольку было установлено, что забор стоял за пределами границ земельного участка, принадлежащего компании.

Обществу предоставили отсрочку исполнения судебного акта до 10 декабря 2025 года.

Далее от общества поступило заявление о пересмотре решения по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. В обоснование своего ходатайства компания ссылалась на результаты проведения государственной историко-культурной экспертизы. Эксперт сделал вывод о невозможности обеспечения сохранности комплекса крепостных сооружений Окольного города и объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» VIII - XVII вв. при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ.

Таким образом, ответчик, как он указывает, не может исполнить решение суда и демонтировать ограждение.

Определением от 15 декабря 2025 года суд вернул заявление, указав на факт самовольного занятия обществом спорных земельных участков. Также отмечено, что проведенная экспертиза, как и содержащиеся в ней данные, не являются вновь открывшимися обстоятельствами, поскольку общество в рамках рассмотрения спора не воспользовалось своим процессуальным правом на проведение экспертизы, у суда такой обязанности по данному виду спора не имелось.

Также общество, осуществляя установку спорного ограждения на не принадлежащих ему участках, не позаботилось о сохранении объекта культурного наследия. Доводы, изложенные в заявлении, свидетельствуют о намерении инициировать повторное рассмотрение спора и преодолеть законную силу решения, заявили в суде и добавили, что указанные обществом обстоятельства также не могли привести к принятию иного судебного акта по настоящему делу, поскольку не влияют на обязанность ответчика устранить нарушения (убрать забор с чужого участка).