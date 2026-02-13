 
Общество

В Псковской гордуме прошло обучающее мероприятие по благоустройству

В Псковской городской Думе состоялось очередное обучающее мероприятие, целью которого стало повышение уровня знаний и компетентности депутатов и их помощников в вопросах, касающихся благоустройства города. В качестве спикеров выступили представители правительства Псковской области, администрации города Пскова, Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и аппарата городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: Псковская городска Дума

Открывая встречу, председатель Думы Александр Гончаренко подчеркнул ключевую роль депутата в процессе благоустройства.

«Мы, депутаты, должны быть инициаторами позитивных изменений в Пскове, помогать людям воплощать их идеи в жизнь», – отметил председатель.
 

Участникам обучения подробно рассказали о порядке организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Отдельно остановились на теме по созданию и развитию территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Особое внимание было уделено возможностям участия ТОС в конкурсах различного уровня.

Депутаты также получили рекомендации по организации эффективного приема граждан по личным вопросам и рассмотрению обращений, что является неотъемлемой частью их работы по защите интересов избирателей.

«Подобные обучающие мероприятия способствуют повышению эффективности работы депутатов, позволяя им активно участвовать в развитии Пскова», - отметили в гордуме.
