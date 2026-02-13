Скончался культовый историк Рой Медведев

На 101-м году жизни умер российский историк Рой Медведев, сообщила его невестка Светлана.

Фото: РИА Новости

«Да, подтверждаю. Сегодня утром», — сказала собеседница РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Рой Медведев — советский и российский публицист, педагог, писатель, автор многих историко-политических биографий.

Уход Роя Медведева ставит точку в истории одного из самых известных тандемов советского инакомыслия. Его брат-близнец, биолог Жорес Медведев, скончался в Лондоне еще в 2018 году. Вместе они написали несколько книг, критикующих советскую систему, однако Рой, в отличие от брата и многих соратников, принципиально отказался от эмиграции.

Всемирную славу историку принес фундаментальный труд «К суду истории» — масштабное исследование преступлений сталинизма, написанное с позиций «истинного марксизма». За публикацию этой работы на Западе он был исключен из партии и находился под постоянным надзором КГБ. Политическая реабилитация наступила лишь в годы Перестройки, когда Медведев вернулся в общественную жизнь и стал народным депутатом СССР.