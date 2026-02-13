Чего хотят женщины?

Улучшение демографической ситуации в стране - уже давно задача государственной важности. Забота о репродуктивном здоровье стала важной частью реализации национального проекта «Семья». Своевременное посещение врача, регулярные профилактические осмотры способны предупредить развитие большинства заболеваний и поддерживать женское здоровье. И здесь, как в любом направлении медицины, все начинается с первичного звена. Поэтому отдельное внимание в федеральном проекте уделяют расширению сети женских консультаций по всей стране.

О том, как в Псковской области ведется эта работа, хватает ли гинекологической помощи псковичкам, и какой хотели бы видеть эту помощь женщины, узнала Псковская Лента Новостей.

Сеть расширяется

Еще в прошлом году заметила плакат в псковской поликлинике: «Привет, будущая мама!» На нем было показано развитие плода с первых недель до 36-40-й - когда ребенок вот-вот появится на свет. Но внимание привлекли не картинки, а подписи к ним. Это был разговор еще не родившегося малыша со своей мамой: «Здравствуй, мама! Теперь ты знаешь, что я у тебя есть». «Давай по УЗИ узнаем - мальчик я или девочка?» «Видела бы ты, какой я красивый!» В общем, трогательно до слез.

Но одних правильных слов и красивых картинок для того, чтобы женщины захотели стать мамами, маловато. Поэтому, помимо всяческой рекламы материнства, в том числе и на региональном уровне, ведется работа по обеспечению доступности девушкам и женщинам специализированной медицинской помощи именно по акушерско-гинекологическому направлению.

В соответствии с приказом регионального министерства здравоохранения от 22 сентября 2025 года, «женская консультация создается как самостоятельная единица или как структурное подразделение медицинской организации для оказания первичной медико-санитарной помощи по профилю “акушерство и гинекология“ в амбулаторных условиях». В зависимости от численности обслуживаемого населения, они делятся на три уровня. Учреждения этого профиля второго и третьего уровня в составе Псковского перинатального центра и Великолукского филиала областной больницы уже давно работают. Поэтому внимание в рамках проекта было уделено именно созданию сети женских консультаций первого уровня - в муниципалитетах.

Женская консультация в Островском муниципальном округе. Фото министерства здравоохранения Псковской области

Работа проводилась минздравом в прошлом году в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». В частности, речь шла о создании до конца 2025 года пяти новых женских межрайонных консультаций с сохранением кабинетов гинекологов в уже существующих точках.

Однако в конце 2025 года на сайте Счетной палаты появилась тревожная информация о том, что по итогам 9 месяцев работа по этому направлению выполнена только на 44%, и часть средств на реализацию программы не освоена - расходы бюджета составили 54,4 млн рублей при плане в 100 млн рублей.

Неужели программа сорвана? Региональный минздрав уверяет, что нет. «Все показатели исполнены на 100%, и все средства освоены на 100%, - сообщили в ведомстве. - В 2025 году благодаря национальному проекту «Семья» расширилась сеть женских консультаций. Помимо учреждений этого профиля, которые работают в Пскове и Великих Луках, женские консультации появились на базах межрайонных больниц в Стругокрасненском, Дедовичском, Невельском и Островском муниципальных округах и на базе Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. Создание их стало возможным после процедуры объединения межрайонных больниц, что в очередной раз подчеркивает правильность этого решения».

Подробности об открытии женских консультаций в муниципалитетах рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Псковской области Мария Савдонс в эфире радио ПЛН FM. «Первой начала работу консультация в Стругах Красных в составе Псковской межрайонной больницы. К ней прикреплены также Плюсский и Гдовский районы. Затем были открыты женские консультации на базе Дедовичского филиала Порховской межрайонной больницы и в Острове - в составе Островской межрайонной больницы, к которой также относятся Пыталовский и Опочецкий филиалы. И завершилась работа открытием ЖК в Невеле и Великолукском районе. Все пять учреждений уже успешно работают, принимают пациентов», - заметила она.

Новый аппарат УЗИ. Фото министерства здравоохранения Псковской области

Согласно приказу минздрава, каждая женская консультация оказывает медицинские услуги 20 тысячам женщин. Новые учреждения в прошлом году были укомплектованы врачами-гинекологами и оснащены современным диагностическим оборудованием: УЗИ экспертного класса, рентгенами, маммографами и другим - на общую сумму 181 млн рублей. «Средства, выделенные в рамках федерального проекта «Охрана детства и материнства» на закупку оборудования, освоены на 100%. Все оборудование введено в эксплуатацию в 2025 году. Текущие ремонты проводились за счет медицинских организаций, как и подготовка помещений для установки маммографов. Можно сказать, что служба первого уровня создана. Теперь мы ее можем только совершенствовать», - заверила Мария Савдонс.

Поддержка будущих мам

Представитель минздрава напомнила, что женские консультации оказывают целый комплекс медицинских услуг. «Там ведутся женщины при гинекологических заболеваниях, при беременности и в послеродовом периоде. Акушеры-гинекологи собирают анамнез, проводят осмотр, назначают анализы и лечение. Если нужны консультации узких специалистов - отправляют к узким специалистам. Это полноценная больница, но только для женщин», - пояснила Мария Савдонс.

Помимо привычной медицинской деятельности женские консультации и в областном центре, и в муниципалитетах выполняют еще одну ответственную задачу - оказывают всяческую поддержку беременным женщинам в их желании стать мамами.

«Постановлением правительства Псковской области принята программа “Мама, я жду тебя!”. И все наши женские консультации являются участникам этой региональной программы. С начала реализации программы более 3 тысяч беременных женщин получили подарочный набор «Я скоро стану мамой». Это брендированный пакет с брошюрой по уходу за ребенком и детским боди. Также на сайтах и страницах учреждений в соцсетях ведется просветительская работа», - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения.

Промежуточный итог реализации программы - в регионе уже есть тенденция к снижению количества искусственных прерываний беременности. Число абортов сократилось на 45% по сравнению с 2022 годом.

При необходимости женщина может получить не только медицинские услуги. В каждой женской консультации создан кабинет медико-социальной и правовой помощи, в котором работают медицинский работник, психолог, социальный работник и юрист. «В течение двух лет мы должны в каждом муниципальном округе открыть кабинеты, где будет не только психолог, а именно все эти специалисты», - сказала она.

По словам медицинского психолога Псковского перинатального центра Эльмиры Абдулаевой, работа ведется не только с «женщинами, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора», но и с их близкими. «Мы проводим семейное консультирование, что позволяет женщине приходить к нам вместе с отцом ребенка или со своей матерью. Стремимся осуществлять нашу работу комплексно, привлекая людей, которые могут повлиять на решение женщины, чтобы оказать ей помощь и поддержку», - пояснила она.

Дорогой тест и диспансеризация

Еще одно полезное новшество - теперь будущим мамам по полису ОМС доступно дорогостоящее обследование. В утвержденной программе госгарантий бесплатной медицины на 2026 год теперь включен неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода.

«С этой недели стало возможным дополнительное обследование беременных на так называемый НИПТ. Это генетическое исследование показано женщинам, у которых выявлен повышенный риск хромосомных аномалий плода по результатам биохимического скрининга. Направление на данный вид исследования даёт лечащий врач акушер-гинеколог. Само исследование проводится на базе НИИ «Институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта» в Санкт-Петербурге», - рассказала заведующая объединенной женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова.

Руководитель учреждения также напомнила, что у псковичек уже второй год есть возможность пройти диспансеризацию для женщин репродуктивного возраста, и в прошлом году более 11 тысяч пациенток прошли ее в женской консультации Перинатального центра. «Диспансеризация открывают дополнительные возможности по объёму обследований. Кроме обычных и привычных мазка на микрофлору и онкоцитологию, пациенткам доступно обследование на ИППП (инфекции, передаваемые половым путём) методом ПЦР. А с 2026 года можно пройти и обследование на ВПЧ - вирус папилломы человека», - сообщила Ирина Цуканова.

Она добавила, что диспансеризация проводится в два этапа. По результатам первого часть пациенток направляется на второй этап диспансеризации, в рамках которого им предоставляется возможность пройти УЗИ молочных желёз и УЗИ малого таза. Запись на эти обследования не превышает одного месяца.

Пациенткам женской консультации в Пскове доступны все обследования - к их услугам лаборатория Перинатального центра. УЗИ гинекологическим пациенткам проводится по предварительной записи в регистратуре женской консультации. «Врач записывает пациентку на УЗИ в регистратуре и сообщает ей дату и время. Что касается беременных пациенток, то УЗИ они делают в отделении УЗИ Перинатального центра, также их записывает лечащий врач-акушер-гинеколог», - пояснила Ирина Цуканова.

В свое время работу женской консультации в Пскове тоже коснулось реформирование. В 2024 году ЖК поликлиники №3 стала частью Псковского перинатального центра. Объединенное учреждение в Пскове работает по-прежнему по двум адресам. «На данный момент два акушера-гинеколога принимают на ул. Индустриальной, 8 и десять участковых акушеров-гинекологов - на ул. Кузбасской Дивизии, 22. Еще три врача находятся в декретном отпуске, ждём их с нетерпением обратно на работу», - рассказала она.

С возможностью попасть на прием к врачу проблем нет. Механизм записи не менялся последние годы. Записаться можно через инфомат в холле женской консультации на ул. Кузбасской Дивизии, через порталы Госуслуги и кврачу.ру, а также через колл-центр Псковского перинатального центра. «Сотрудники колл-центра обзванивают пациенток накануне визита. Если кто-то не подтверждает своё желание посетить врача на следующий день, и слот освобождается, данное окошко тут же предлагается пациентам из листа ожидания. С листом ожидания ведется достаточно активная работа», - отметила заведующая объединенной женской консультацией.

По словам Ирины Цукановой, горизонт записи - две недели. «Пациентка, открыв на Госуслугах наше расписание, как правило, в рамках этого горизонта получает возможность попасть к доктору», - сказала она. Правда, добавила, что не всегда можно записаться к какому-то конкретному врачу. «Часть врачей, кроме обычного приёма, ведёт ещё специализированные приёмы, и иногда к ним нет доступной записи на указанных мной ресурсах. Но по возможности мы стремимся к тому, чтобы пациенты могли реализовать своё право на выбор врача», - заметила она.

Экономить время и нервы

Нередко именно желание женщины побыстрее попасть к конкретному врачу является решающим при выборе медицинского учреждения. И предпочтение зачастую отдается платным медицинским услугам.

«Я хожу в частные клиники. Предпочитаю наблюдаться у "своего" врача, к которому обращаюсь не первый год, и даже не первую пятилетку. У бесплатного гинеколога я наблюдалась только во время беременности, и то исключительно, чтобы были все необходимые документы. Потому что самое главное для меня - отношение, общение с врачом», - рассказала мама двоих детей из Пскова Екатерина.

По словам женщины, в поликлиниках врачи-гинекологи (не все, но частенько) «смотрят на тебя поверх очков, разговаривают сквозь зубы, ничего не объясняют, просто берут анализы, что-то пишут в карточку и отправляют на выход». «Понимаю, у них нет лишнего времени на разговоры. Но я-то у себя одна, поэтому я плачу за те лишние 10-15 минут, который доктор потратит на меня, чтобы подробно обсудить состояние моего здоровья», - высказала свое мнение Екатерина.

Также она отметила, что в частных клиниках ей нравится то, что сразу на приеме можно и сдать анализы, и сделать УЗИ: «Не надо 10 раз записываться, приходить и сидеть в очереди, терять время. Даже результаты, если ничего из ряда вон выходящего, сообщают на почту или в мессенджер. Это опять же экономит время. А время, как известно, деньги. Поэтому получается, что мне проще и дешевле в итоге один раз сходить в платную клинику, чем 10 раз в бесплатную».

«В Великих Луках мне доводилось посещать и платные, и бесплатные клиники, в том числе женскую консультацию. В последней в целом довольно неплохо - врачи вежливые и компетентные, нужную помощь оказывают, нареканий нет. Но попасть к ним так же сложно, как и в любое другое госучреждение - запись на две недели вперёд и только через Госуслуги. Наверное, если что-то экстренное, в приеме не откажут, но планового осмотра придется подождать. Возможно, еще и в живой очереди посидеть - запись записью, но в реальности коридор может быть полон таких же страждущих», - рассказала великолучанка Инга.

Поэтому девушка предпочитает обращаться к платным специалистам - «это экономит время и нервы, а значит, бережет здоровье». «С записью к платным гинекологам в Великих Луках проблем нет. Если не к какому-то конкретному доктору, думаю, хоть завтра на прием можно попасть, клиник тут достаточно. Да и цены там не настолько высокие, чтобы экономить на своем же здоровье. Против госучреждений ничего не имею и периодически их посещаю, но это очень долго и нервно», - заметила великолучанка.

Отзывы о специалистах - как работающих по ОМС, так и принимающих в частном порядке, - тоже разные. Платный прием - не всегда гарантия качественной услуги. Но нередко и в государственной медицине, и в частной решающим оказывается «человеческий фактор».

«К гинекологу я записывалась через Госуслуги, чтобы встать на учет по беременности. Записалась быстро, в течение 5 минут, потому что дата для меня была не критична. Выбрала по отзывам врача - супер-профессионала, нашла к ней "окошко". Но самое смешное, врач отказалась меня принимать, потому как, оказывается, постановка на учет по беременности - это совсем не то, что прием у гинеколога по записи через Госуслуги», - поделилась впечатлениями молодая мама из Псковского района Наталья.

По словам женщины, ее удивило отношение врача, но она не растерялась и пошла в соседний кабинет - без записи, просто в порядке очереди: «Другая доктор меня без проблем приняла и поставила на учет. Сделала вывод: не всегда супер-профессионал оказывается адекватным человеком».

Другая псковичка, напротив, оценила работу специалистов ЖК Перинатального центра после диспансеризации. «К гинекологу всю жизнь хожу в частную клинику. Записаться можно почти сразу, никаких очередей, результаты анализов присылают на почту. Врач хороший, но человек настроения: иногда ее замечания кажутся неуместными. И, наверное, я бы до старости ходила к ней, если бы случайно во время диспансеризации не попала к другому доктору. Прием был очень комфортным, врач ответила на все мои вопросы. Теперь думаю пересмотреть свое отношение к «бесплатной медицине», где всегда боялась нарваться на грубость, и записаться на прием именно к этому специалисту. Пусть даже заранее, а не на следующий день», - поделилась мнением Полина.

Что можно сказать в заключение? Очень здорово, что региональные врасти стараются делать доступными медицинские услуги для всех женщин региона. Хорошо, что есть программы в поддержку будущих мам и возможность проверять здоровье в рамках диспансеризации. Но пока пациентам зачастую не хватает «своего врача», комфортной атмосферы и внимания к своим проблемам. А это невозможно при существующих нормативах времени на прием пациента и общем дефиците кадров в государственной медицине.

Светлана Синцова