До -11 градусов и сильный снег прогнозируют в Псковской области 14 февраля

Облачная погода ожидается в Псковской области 14 февраля. Ночью в большинстве районов прогнозируют сильный снег, днем небольшой снег, местами умеренный, сообщили в региональном гидрометцентре.

На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от -6 до -11 градусов, а днем столбик термометра покажет от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, на Северо-Запад России циклоны Ульрике и Тамара принесут снегопады и метели 13-14 февраля.