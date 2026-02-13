 
Общество

С жительницы Псковской области взыскали сто тысяч рублей за нецелевое использование древесины

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области к жительнице Красногородского района о взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

В обоснование исковых требований истец указал, что между ответчиком и КУ «Опочецкое лесничество» был заключен договор купли-продажи лесных насаждений с целью заготовки древесины для строительства жилого дома и хозяйственных построек. Однако было установлено, что заготовленная древесина была использована не для заявленных целей, чем были нарушены положения части 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации. Истец просил взыскать неустойку в размере 296 457 рублей 57 копеек.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав недоказанным факт отчуждения или передачи древесины другому лицу. Однако судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда не согласилась с этим решением и частично удовлетворила требования истца.

С жительницы Красногородского района, с учетом ее имущественного положения, в доход государства взыскали неустойку в размере 100 000 рублей.

