Отечественный Tinder: на «Госуслугах» может появиться сервис знакомств

Сервис для знакомств с целью создания семьи необходимо запустить на «Госуслугах», сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг «Семья», - сказал Сергей Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о платформе, которая будет ориентирована именно на формирование семейных союзов. Он отметил, что на таком ресурсе, помимо мер поддержки семей с детьми, могли бы появиться инструменты медиации семейных конфликтов.

«На таком ресурсе должны быть созданы инструменты по медиации семейных конфликтов, инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО. Как эти процедуры будут осуществляться, сказать пока сложно», - добавил Сергей Рыбальченко.

По его словам, подобные запросы поступают от молодых людей, ориентированных именно на создание семьи. Он отметил, что к развитию такого ресурса могли бы быть привлечены жены участников специальной военной операции.

«Мне кажется, что в модерации могли бы принять участие и жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения», - добавил Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что подобная практика могла бы способствовать более взвешенному подходу к созданию семейных союзов. Кроме того, по его мнению, в ряде случаев может быть полезна консультационная или психологическая поддержка, пишет РИА Новости.

По его словам, соответствующие предложения высказывались представителями Комитета семей воинов Отечества и соответствуют поручениям президента по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.