 
Общество

Вещи бойцам передали в псковские госпитали после благотворительной ярмарки

Акция, организованная Псковским городским молодежным центром совместно с храмом святителя Николая в Любятово, прошла накануне праздника Сретения Господня в одном из военных госпиталей Псковской области. Раненые военнослужащие получили не только необходимые вещи, но и теплые поздравления, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре. 

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Гуманитарная помощь была закуплена на средства, вырученные в ходе благотворительной ярмарки, которую также организовали молодежный центр и храм.

Исполняющий обязанности настоятеля храма святителя Николая отец Павел Орлов поздравил бойцов с наступающим праздником и пожелал им скорейшего выздоровления.

Особенным сюрпризом для адресатов стали открытки, созданные детьми из воскресной школы храма и учащимися лицея №4 «Многопрофильный». Их передала матушка Янина Орлова. Душевную атмосферу поддержали участники молодёжного объединения «Трилучье», исполнившие для аудитории авторские и любимые многим музыкальные композиции.

